Прокуратура Красноярска выявила факт нарушения прав многодетных семей

Красноярск, 9 августа. Прокуратура города Красноярска добивается восстановления прав многодетных семей при получении земельных участков.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что сотрудники городской администрации допускали случаи предоставления многодетным семьям земельных участков в оврагах и на склонах, где отсутствуют какая-либо коммунальная, транспортная и иная инфраструктуры. Подобные нарушения были зафиксированы на территориях Октябрьского, Кировского и Свердловского районов.

Также надзорное ведомство выявило факт неправомерного отказа муниципалитета в выдаче семье акта освидетельствования выполненных работ по строительству жилого дома, который необходим для получения денежных средств материнского капитала, сообщил ФАН источник в региональной прокуратуре.

По результатам проверки были приняты меры прокурорского реагирования — внесено представление главе департамента градостроительства администрации Красноярска.