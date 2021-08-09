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Прокуратура Красноярска выявила факт нарушения прав многодетных семей

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:25
Происшествия
Прокуратура Красноярска выявила факт нарушения прав многодетных семей
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Красноярск, 9 августа. Прокуратура города Красноярска добивается восстановления прав многодетных семей при получении земельных участков.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что сотрудники городской администрации допускали случаи предоставления многодетным семьям земельных участков в оврагах и на склонах, где отсутствуют какая-либо коммунальная, транспортная и иная инфраструктуры. Подобные нарушения были зафиксированы на территориях Октябрьского, Кировского и Свердловского районов.

Также надзорное ведомство выявило факт неправомерного отказа муниципалитета в выдаче семье акта освидетельствования выполненных работ по строительству жилого дома, который необходим для получения денежных средств материнского капитала, сообщил ФАН источник в региональной прокуратуре.

По результатам проверки были приняты меры прокурорского реагирования — внесено представление главе департамента градостроительства администрации Красноярска.

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красноярск прокуратура проверка многодетные семьи
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