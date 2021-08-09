Цена нефти на лондонской бирже упала ниже 68 долларов за баррель

Лондон, 9 августа. Стоимость черного золота снижается на фоне опасения дальнейшего распространения коронавируса и сокращения спроса.

Согласно данным Лондонской биржи, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре опустились на 4,02% и составили 67,86 доллара за баррель. Прошлый раз такую цену фиксировали 20 июля текущего года, сообщает ТАСС.

Специалисты связывают тенденцию с неопределенностью из-за пандемии COVID-19. Если штамм «дельта» получит слишком широкое распространение и карантинные меры будут продолжены, спрос на нефть может сильно снизиться. Отдельная роль отводится Китаю, который является крупнейшим потребителем топлива. При таких условиях нефть будет терять в стоимости.

Похожие механизмы аналитики в материале ФАН упоминали, объясняя предыдущее падение стоимости черного золота.