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Цена нефти на лондонской бирже упала ниже 68 долларов за баррель

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:14
Экономика
Цена нефти на лондонской бирже упала ниже 68 долларов за баррель
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 9 августа. Стоимость черного золота снижается на фоне опасения дальнейшего распространения коронавируса и сокращения спроса.

Согласно данным Лондонской биржи, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре опустились на 4,02% и составили 67,86 доллара за баррель. Прошлый раз такую цену фиксировали 20 июля текущего года, сообщает ТАСС.

Специалисты связывают тенденцию с неопределенностью из-за пандемии COVID-19. Если штамм «дельта» получит слишком широкое распространение и карантинные меры будут продолжены, спрос на нефть может сильно снизиться. Отдельная роль отводится Китаю, который является крупнейшим потребителем топлива. При таких условиях нефть будет терять в стоимости.

Похожие механизмы аналитики в материале ФАН упоминали, объясняя предыдущее падение стоимости черного золота.

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