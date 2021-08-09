Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 16:38
16:36
Политика
Певец Трофимов считает, что из Булановой получится хороший политик
16:35
Происшествия
Убийца двухлетней девочки в Тульской области был знаком с ее семьей
16:35
Политика
Александр Лукашенко исключил санкции против Украины
16:33
Спорт
«Рома» вновь заинтересовалась форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном
16:29
Политика
Три российские компании попали под санкции США по закону о нераспространении ОМУ
16:29
Происшествия
Семья застреленной в Тульской области девочки недавно переехала из Молдавии
16:29
Общество
ФАН стало известно о состоянии госпитализированных детей с поезда Мурманск — Адлер
16:26
Интервью
Вадим Эйленкриг: Если вне сцены у вас нет любви, то на концерте она не появится
16:23
Весь мир
ЮНИСЕФ доставил гуманитарный груз в эфиопский город Мули
16:22
Общество
Растерзанную собакой пятилетнюю девочку спасли врачи двух больниц Приморья
Все новости

Путин призвал страны Совета Безопасности ООН объединить усилия для борьбы с пиратством

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:23
Политика
Путин призвал страны Совета Безопасности ООН объединить усилия для борьбы с пиратством
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 августа. Международному сообществу следует объединить усилия в борьбе с морским пиратством, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Путин выступил с предложением по обмену лучшими практиками и опытом борьбы с организованной морской преступностью в рамках сеанса видеосвязи с заседанием СБ ООН по вопросам безопасности в Мировом океане. Российский лидер счел, что укрепление международных связей и проведение совместных операций помогут поставить крест на этом виде противозаконной деятельности.

«Можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», — заметил Владимир Путин.

Активность России в форматах ООН и СБ ООН вызывает уважение у руководства международной организации. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал сотрудничество Москвы и Вашингтона в вопросах международной стабильности и контроля вооружений.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин призвал страны Совета Безопасности ООН объединить усилия для борьбы с пиратством
путин оон сб оон пиратство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru