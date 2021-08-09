Путин призвал страны Совета Безопасности ООН объединить усилия для борьбы с пиратством

Москва, 9 августа. Международному сообществу следует объединить усилия в борьбе с морским пиратством, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Путин выступил с предложением по обмену лучшими практиками и опытом борьбы с организованной морской преступностью в рамках сеанса видеосвязи с заседанием СБ ООН по вопросам безопасности в Мировом океане. Российский лидер счел, что укрепление международных связей и проведение совместных операций помогут поставить крест на этом виде противозаконной деятельности.

«Можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», — заметил Владимир Путин.

Активность России в форматах ООН и СБ ООН вызывает уважение у руководства международной организации. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал сотрудничество Москвы и Вашингтона в вопросах международной стабильности и контроля вооружений.