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Отец убитой девочки из деревни Панарино рассказал о произошедшей трагедии

  /   Обновлено: 09 августа 2021 17:52
ФАН-ТВ
Отец убитой девочки из деревни Панарино рассказал о произошедшей трагедии

На место убийства девочки жители деревни Панарино несут цветы и игрушки. Отец в шоковом состоянии подробно рассказывает, как происходили события в ту ночь. По словам мужчины, в тот вечер они всем селом строили детскую площадку, а рядом гуляли дети и пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

«Мальчику сказал: «Выкинь мусор». Тот ответил: «Сам выкинь». Дед разозлился: «Ах ты, щенок, как со мной разговариваешь?!». И погнался за мальчиком. Но дед толстенький, быстро бежать не мог, паренек убежал. Дед сказал: «Все, я тебя сейчас застрелю!». И целенаправленно пошел [в дом — примечание ФАН] за обрезом», — рассказал безутешный отец.

Из дома пенсионер вышел уже с оружием. Первый выстрел был в воздух. Второй — в сторону убежавшего ребенка.

«В тот момент моя жена с дочкой на руках шла укладывать ее спать. Раздался выстрел. Дробь попала прямо в мою доченьку, в голову, в ушко. У дочки даже кусочек ушка оторвало. И в жену попала дробь. Жена вся в крови, все вокруг в крови. Потом уже ребята, которые пытались откачать мою дочку, сказали, что насчитали 14 дырочек в теле моей девочки», — с горечью вспомнил Геннадий.

Все, кто был тогда на детской площадке, звонили в скорую помощь. Две бригады приехали из Тулы через полчаса, но помочь уже не смогли. Малышка была жива еще 20 минут.

«Жена кричала: «Убили! Убили!». Я пошел на деда, он уходил с обрезом в руках. Я напрыгнул на него, сбил его с ног, обрез отбросил в сторону. Потом уже дети оттащили оружие в песочницу, подальше. А он только сказал: «Я не хотел». Я бросил его, потому что кричала моя жена, кричал мой ребенок. Я сам орал, чтобы помогли, чтобы спасли. А он в это время тихонько ушел к себе в дом и спрятался», — добавил отец девочки.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Отец убитой девочки из деревни Панарино рассказал о произошедшей трагедии
тульская область происшествия убийство ребенка панарино
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