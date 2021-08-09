Отец убитой девочки из деревни Панарино рассказал о произошедшей трагедии

На место убийства девочки жители деревни Панарино несут цветы и игрушки. Отец в шоковом состоянии подробно рассказывает, как происходили события в ту ночь. По словам мужчины, в тот вечер они всем селом строили детскую площадку, а рядом гуляли дети и пожилой мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

«Мальчику сказал: «Выкинь мусор». Тот ответил: «Сам выкинь». Дед разозлился: «Ах ты, щенок, как со мной разговариваешь?!». И погнался за мальчиком. Но дед толстенький, быстро бежать не мог, паренек убежал. Дед сказал: «Все, я тебя сейчас застрелю!». И целенаправленно пошел [в дом — примечание ФАН] за обрезом», — рассказал безутешный отец.

Из дома пенсионер вышел уже с оружием. Первый выстрел был в воздух. Второй — в сторону убежавшего ребенка.

«В тот момент моя жена с дочкой на руках шла укладывать ее спать. Раздался выстрел. Дробь попала прямо в мою доченьку, в голову, в ушко. У дочки даже кусочек ушка оторвало. И в жену попала дробь. Жена вся в крови, все вокруг в крови. Потом уже ребята, которые пытались откачать мою дочку, сказали, что насчитали 14 дырочек в теле моей девочки», — с горечью вспомнил Геннадий.

Все, кто был тогда на детской площадке, звонили в скорую помощь. Две бригады приехали из Тулы через полчаса, но помочь уже не смогли. Малышка была жива еще 20 минут.