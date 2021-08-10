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Диетолог Бурлакова назвала продукты, повышающие иммунитет
Общество
Диетолог Бурлакова назвала продукты, повышающие иммунитет
pixabay.com  /  matthiasboeckel

Продукты, повышающие иммунитет, богаты витамином С, а также обладают желчегонными свойствами. Как правило, они горькие на вкус. Об этом в комментарии ФАН рассказала диетолог Ольга Бурлакова.

Диетолог заметила, что обычно те продукты, которые нравятся людям меньше всего, являются наиболее полезными. Для поднятия иммунитета полезны кислые ягоды: облепиха, малина, клубника, — они хорошо стимулируют иммунитет, очищают организм, не изнашивают в отличие от стимуляторов (своего рода детокс).

«Также сюда можно отнести лук, горчицу, чеснок и перец. Они оказывают желчегонный эффект, а чеснок и лук выделяют специальные вещества — фитонциды, которые позволяют организму иметь хороший защитный барьер. Вода с лимоном или с огуречным настоем тоже относится к продуктам, повышающим иммунитет. Многие ссылаются на апельсин, но я бы не стала утверждать, что он наиболее подходит для поднятия иммунитета», — пояснила Ольга Бурлакова.

Диетолог Бурлакова назвала продукты, повышающие иммунитет
Из личного архива Ольги Бурлаковой  / 

Согласно заключению ученых по этому направлению, состояние молодости организма зависит от состояния иммунной системы. Если иммунные клетки в хорошем состоянии, они выполняют функцию детоксикации. Когда организм чистый, разрушение клеток не происходит, поэтому организм молод и здоров.

«Тот же чеснок прекрасно чистит сосуды, как и куркума. Если кровь беспрепятственно движется по сосудам, она будет поступать к коже лица, а при ее хорошем кровоснабжении будет меньше морщин и молодость продлится гораздо дольше. Также хорошее пищеварение — залог хорошего цвета лица. Поэтому молодость лица напрямую показывает состояние вашего желудочно-кишечного тракта. Все перечисленные продукты помогут нормализовать организм и улучшить состояние», — добавила Ольга Бурлакова.

То, что полезно для иммунитета, полезно для поддержания молодости. Диетолог рекомендует не пренебрегать жирами. Сейчас очень популярны диеты с минимизацией жиров — все это приводит к преждевременному старению и обвисанию кожи. Все эти новомодные тенденции мешают правильному питанию, особенно женщинам.

«Какие нерафинированные масла полезны: масло авокадо, оливковое, из грецкого ореха, тыквенных семян. Само авокадо тоже полезно, а еще морская рыба, особенно из северных морей, огурцы, помидоры, орехи. Полезна также клетчатка, но та мука, которая производится у нас, — неудовлетворительна, так как она поддается обработке. Все зависит от качественной клетчатки, поэтому надеюсь, что у нас в стране не будет дефицита качественной клетчатки, которая укрепляет иммунитет и продлевает молодость», — заключила Ольга Бурлакова.

Издание EatThisNotThat ранее рассказало о продуктах, которые борются со старением. В рацион стоит внести богатые жирными кислотами авокадо и рыбу.

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