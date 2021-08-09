Тренер Татьяна Покровская рассказала о смерти мужа и внучки

Москва, 9 августа. Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призналась, что после двойной трагедии — смерти мужа и внучки — семьей для нее стала команда подопечных.

Шесть лет назад Покровская похоронила супруга — мужчина начал угасать на глазах, когда внучке поставили смертельный диагноз. По словам тренера, их внучка Лиза долгое время боролась со злокачественной опухолью головного мозга. Недуг, к сожалению, взял свое, и девочка умерла в возрасте 15 лет. С разницей в год Татьяна Покровская потеряла практически всех близких людей. Как отметила тренер, у нее осталась единственная дочь, с которой она очень редко видится — наследница живет в Бразилии.

«Можно сказать, что семьи у меня нет — дочка далеко, а муж умер... Очень тяжелый период был, но слава Богу, пережито. Не приведи Господь столкнуться кому-то с подобным», — сказала наставница синхронисток в эфире YouTube-канала KonOff.

Покровская признается, что справляться с одиночеством ей помогают и друзья и, конечно же, ее ученицы. По словам тренера, команда стала для ее второй семьей, поэтому ей становиться тяжело от одной мысли о пенсии, когда придется оставить тренерскую деятельность.

На Олимпийских играх в Токио подопечные Покровской выступили просто блестяще и увезли сразу несколько золотых наград. Сначала Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в дуэте, а затем сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в командных соревнованиях.