Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 16:38
16:37
Армия
Росгвардия направила дополнительные силы для помощи в тушении пожаров в Мордовии
16:36
Политика
Певец Трофимов считает, что из Булановой получится хороший политик
16:35
Происшествия
Убийца двухлетней девочки в Тульской области был знаком с ее семьей
16:35
Политика
Александр Лукашенко исключил санкции против Украины
16:33
Спорт
«Рома» вновь заинтересовалась форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном
16:29
Политика
Три российские компании попали под санкции США по закону о нераспространении ОМУ
16:29
Происшествия
Семья застреленной в Тульской области девочки недавно переехала из Молдавии
16:29
Общество
ФАН стало известно о состоянии госпитализированных детей с поезда Мурманск — Адлер
16:26
Интервью
Вадим Эйленкриг: Если вне сцены у вас нет любви, то на концерте она не появится
16:23
Весь мир
ЮНИСЕФ доставил гуманитарный груз в эфиопский город Мули
Все новости

Эфир: Во сколько россиянам обходятся похороны и из чего складывается цена

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:17
Общество
Эфир: Во сколько россиянам обходятся похороны и из чего складывается цена
pixabay.com  / 

В понедельник, 9 августа, с 16:00 в медиацентре «Патриот» обсуждают стоимость ритуальных услуг в России. Россияне, по всей видимости, начали экономить на ритуальных услугах. По данным Росстата, объем выручки похоронных агентств в РФ только в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей. По сравнению со вторым полугодием 2020 года выручка уменьшилась на 1%. Самое удивительное, что это произошло на фоне роста смертности: в период с января по июнь текущего года умерли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Действительно ли ритуальные услуги в России подешевели, или россияне начали на них экономить? Из чего складывается цена? Вышел ли похоронный бизнес из тени?

На эти и другие вопросы отвечает депутат Петрозаводского городского совета, и. о. директора Петрозаводского муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориaл» Дмитрий Данильев в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Во сколько россиянам обходятся похороны и из чего складывается цена
похороны похоронное бюро похоронный бизнес медиагруппа патриот похоронные услуги
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru