Эфир: Во сколько россиянам обходятся похороны и из чего складывается цена

В понедельник, 9 августа, с 16:00 в медиацентре «Патриот» обсуждают стоимость ритуальных услуг в России. Россияне, по всей видимости, начали экономить на ритуальных услугах. По данным Росстата, объем выручки похоронных агентств в РФ только в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд рублей. По сравнению со вторым полугодием 2020 года выручка уменьшилась на 1%. Самое удивительное, что это произошло на фоне роста смертности: в период с января по июнь текущего года умерли 1,1 млн человек, что на 16,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Действительно ли ритуальные услуги в России подешевели, или россияне начали на них экономить? Из чего складывается цена? Вышел ли похоронный бизнес из тени?

На эти и другие вопросы отвечает депутат Петрозаводского городского совета, и. о. директора Петрозаводского муниципального унитарного предприятия по вопросам похоронного дела «Мемориaл» Дмитрий Данильев в рамках прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.