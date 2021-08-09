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Лукашенко заявил о готовности закупить в России системы С-400 «Триумф»

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:08
Армия
Лукашенко заявил о готовности закупить в России системы С-400 «Триумф»
Пресс-служба ЗВО

Минск, 9 августа. Белоруссия может приобрести у России современные вооружения, сообщил глава республики Александр Лукашенко.

Часть сэкономленных денег от строительства атомной электростанции можно направить на приобретение российского оружия, заметил Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом». Белоруссия заинтересована в системах противовоздушной обороны С-400 «Триумф», подчеркнул он.

Президент республики ранее высказался за вероятное размещение российских войск в стране. Подобный шаг оправдан при риске новой мировой войны, добавил Лукашенко. Также он полностью исключил появление в Белоруссии ядерных вооружений. Подобные проекты он назвал бессмысленными.

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лукашенко с-400 пво
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