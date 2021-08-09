Поклонники Бузовой заподозрили, что она рассталась с Давой из-за его тирании

Москва, 9 августа. Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала видео, посвященное абьюзивным отношениям. Фанаты звезды решили, что этот ролик намекает на причину ее расставания с рэпером Давой.

Новое видео появилось на странице исполнительницы хита «Водица» в Instagram. В ролике Бузова прогуливается с молодым человеком, который изображает ее возлюбленного.

Певица сообщает своему «бойфренду», что хочет встретиться с подругой, но тот запрещает ей это в грубой форме, чем доводит до слез. В конце видео знаменитость расстается с тираном.

«Когда ваше общение причиняет лишь боль, выход только один», — написала исполнительница под роликом.

Поклонники Бузовой увидели сходство с Давой в главном герое видео. По мнению фанатов певицы, она намекает, что рассталась с рэпером из-за его тирании.

«Я почему-то подумала, что это Дава»; «Объяснила этим про Даву, только она не покажет и не расскажет, почему он так поступал»; «Дава — версия 2.0», — написали комментаторы.

До начала романа с рэпером Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Певица развелась с супругом в конце 2016 года после четырех лет брака.

Исполнительница очень тяжело переживала расставание с мужем. Пиарщик звезды Антон Богославский рассказывал, что она даже думала свести счеты с жизнью.