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Хитрость не помогла тюменскому бездомному избежать суда за двойное убийство

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:25
Происшествия
Хитрость не помогла тюменскому бездомному избежать суда за двойное убийство
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тюмень, 9 августа. Прокуратура утвердила обвинение в отношении 45-летнего фигуранта. Несмотря на свою уловку, гражданин будет отвечать в суде за расправу над двумя потерпевшими.

По данным источника ФАН, гражданин жил в Тюмени без регистрации. С потерпевшими он познакомился в магазине. Один из них пустил его пожить.

Ночью трое мужчин коротали время за распитием спиртного. Обвиняемый во время посиделок заметил пропажу своих денег. Он предъявил претензии собутыльникам, но те заверили, что не воровали. Между приятелями начался конфликт. Фигурант зарезал оппонентов и ушел из дома. Он специально вернулся на такси, постоял в подъезде, а затем выбежал и рассказал водителю о двух трупах.

Прибывшие на вызов правоохранители обратили внимание, что на одежде у фигуранта были бурые пятна. Его задержали и арестовали.

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