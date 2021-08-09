Лукашенко одобрил размещение ВС РФ в Белоруссии при угрозе мировой войны

Минск, 9 августа. ВС РФ будут размещены на белорусской территории в случае угрозы мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Создавать российские базы в Белоруссии сейчас не имеет смысла, выразил уверенность Лукашенко. Москве не стоит тратить деньги на подобные проекты в настоящий момент, считает он. Однако при угрозе развязывания полномасштабного конфликта на белорусской территории появятся не только базы, но и российские войска, подчеркнул он.

Лукашенко также исключил вероятность появления российского ядерного вооружения в Белоруссии. Подобная инициатива попросту не имеет смысла, добавил он в ходе «Большого разговора с президентом». Глава республики ранее призвал страны Запада сесть за стол переговоров. В случае отказа может возникнуть риск войны, допустил он.