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Лукашенко одобрил размещение ВС РФ в Белоруссии при угрозе мировой войны

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:00
Армия
Лукашенко одобрил размещение ВС РФ в Белоруссии при угрозе мировой войны
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 9 августа. ВС РФ будут размещены на белорусской территории в случае угрозы мировой войны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Создавать российские базы в Белоруссии сейчас не имеет смысла, выразил уверенность Лукашенко. Москве не стоит тратить деньги на подобные проекты в настоящий момент, считает он. Однако при угрозе развязывания полномасштабного конфликта на белорусской территории появятся не только базы, но и российские войска, подчеркнул он.

Лукашенко также исключил вероятность появления российского ядерного вооружения в Белоруссии. Подобная инициатива попросту не имеет смысла, добавил он в ходе «Большого разговора с президентом». Глава республики ранее призвал страны Запада сесть за стол переговоров. В случае отказа может возникнуть риск войны, допустил он.

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россия белоруссия лукашенко война
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