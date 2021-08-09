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МИД РФ призвал суд ООН отклонить необоснованный иск Украины против России

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:00
Политика
МИД РФ призвал суд ООН отклонить необоснованный иск Украины против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 9 августа. Россия представила ответный меморандум по украинскому иску в Международный суд ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

Украина упрекает Россию в «нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации». Москва считает обвинения Киева необоснованными и надуманными, поэтому настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям.

Ранее депутат Рады Евгений Шевченко признал, что Киев не может противостоять Москве. По его словам, украинским властям следует «найти разум и терпение».

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