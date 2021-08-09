Стала известна причина убийства двухлетней девочки пенсионером в Тульской области

Тула, 9 августа. Пьяный пенсионер убил двухлетнего ребенка из-за обиды на подростков. Об этом сообщила ФАН сестра погибшей девочки Анастасия Е.

По словам девушки, на детской площадке местные подростки обозвали 69-летнего пенсионера неприятными словами. Чтобы отомстить обидчикам, мужчина сходил в дом и взял ружье.

Когда он вернулся, детей на месте уже не было. В неадекватном состоянии пенсионер стал разгуливать по деревне с оружием в руках и сделал несколько выстрелов в воздух. После этого он направил ружье на возвращавшеюся домой маму с ребенком на руках, рассказала Анастасия Е.

От полученных повреждений девочка скончалась на месте, ее мать доставлена в больницу. Трагедия произошла в деревне Панарино Щекинского района.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, а также покушения на убийство двух и более лиц. На данный момент стрелок задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.