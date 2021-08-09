Ученые из США подтвердили опасность коронавируса для потенции

Вашингтон, 9 августа. Коронавирусная инфекция пагубно сказывается на потенции мужчин и может стать причиной бесплодия, доказали сотрудники университета Майами в США.

Команда экспертов под руководством Ранжита Рамасами провела анализ яичек шести скончавшихся от COVID-19 мужчин. Врачи констатировали уменьшение количества сперматозоидов у всех исследованных тел. Кроме того, вирус сохранялся в половых органах двух мужчин на протяжении семи-девяти месяцев, что стало причиной развития эректильной дисфункции.

«Ученые знают, что другие вирусы проникают в яички и влияют на выработку спермы и фертильность», — прокомментировали исследователи свое открытие, пишет Pravda.Ru.

Вакцины от коронавируса, в свою очередь, не оказывают никакого влияния на мужское здоровье. Такое заявление американские ученые сделали на основе проведенных анализов у 45 привитых от COVID-19 добровольцев. Вылечившимся от коронавируса мужчинам необходимо обязательно посетить уролога, считают ученые.

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» признали безопасной для беременных. Будущим матерям нужно уделять особое внимание своему здоровью на фоне пандемии коронавируса, заявила врач-инфекционист Дарья Авдошина.