Bloomberg поделился прогнозом о росте продаж электромобилей

Москва, 9 августа. Агентство Bloomberg рассказало, через сколько лет электрические машины смогут занять две трети мирового автомобильного рынка.

Ежегодные продажи электромобилей должны возрасти с 3 до 66 миллионов к 2040 году, поделилось агентство. Специалисты ожидают, что спустя 20 лет на долю машин с двигателями внутреннего сгорания будет приходиться 1/3 рынка.

Такое развитие событий возможно благодаря улучшению показателей электрических автомобилей и развитию соответствующей инфраструктуры. Также благотворное влияние окажет политика государств, ориентированная на развитие экологически чистых транспортных средств. Агентство назвало страны, которые окажутся в списке лидеров по переходу на электрокары. Ими должны стать Китайская Народная Республика и европейские государства.

Ранее автолюбителям пообещали скидку на электрокары, собранные в России. Ее максимальный размер должен составить 25%.