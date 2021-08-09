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Медики Нового Уренгоя выполнили уникальную операцию при помощи лазера

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:49
Общество
Медики Нового Уренгоя выполнили уникальную операцию при помощи лазера
pixabay.com  /  marionbrun

Салехард, 9 августа. Врачи Нового Уренгоя успешно прооперировали 49-летнюю пациентку с доброкачественными новообразованиями на стенке мочеточника.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на сильные боли. Она рассказала, что испытывает нечто подобное почечной колике. Осмотрев пациентку, врачи приняли решение применить метод лазерной абляции. Это уже третья подобная операция, выполненная врачами из Нового Уренгоя.

«Она уникальна тем, что новообразования — множественные, а локализованы они на стенке мочеточника, что является достаточно редким явлением», — отметили медики.

Лазер для такого типа хирургических вмешательств врачи Нового Уренгоя начали использовать примерно полгода назад. Он буквально «выпаривает» пораженный участок ткани. Применение такого метода позволяет снизить вероятность рецидива. К тому же он менее травматичный.

В одной из клиник Крыма также появился инновационный лазер Fiberlase U3. С его помощью можно дробить камни любой плотности, размера и локализации, рассказали специалисты. Теперь врачи Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского могут значительно оперативнее проводить хирургические вмешательства.

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медицина операции хорошие новости россии
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