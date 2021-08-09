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Врач Иванов рассказал, чем опасен коронавирус для онкобольных
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Врач Иванов рассказал, чем опасен коронавирус для онкобольных
Общество
Врач Иванов рассказал, чем опасен коронавирус для онкобольных
Федеральное агентство новостей  / 

Врач онколог-хирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники НАКФФ Антон Иванов в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, чем опасно для онкобольных заражение коронавирусной инфекцией, как у них протекает болезнь, как долго длится реабилитация.

«Безусловно, онкологические пациенты — это очень сложная группа больных в случае заражения коронавирусной инфекцией. Но даже эта категория пациентов очень неоднородна по своим перспективам. Мы с вами уже прекрасно знаем, что основной орган-мишень при ковидной инфекции — это легкие, а у многих онкопациентов дыхательная система и так скомпрометирована за счет первичного или метастатического поражения, а также за счет опухолевого плеврита», — рассказал врач.

Вторая большая неприятность, добавил онколог, существует для пациентов, находящихся на химиотерапевтическом лечении.

«Данная группа находится в глубокой иммуносупрессии, и в случае присоединения коронавируса это не добавляет монет в копилку благоприятного исхода», — отметил он.

Врач Иванов рассказал, чем опасен коронавирус для онкобольных
Агентство городских новостей Москва  / Софья Сандурская

Антон Иванов также отметил, что еще одним тревожным фактором является опасность тромбообразования у пациентов, одновременно страдающих онкопатологией и COVID-19.

«Тут нас спасают современные антикоагулянты (лекарственные препараты, снижающие активность свертывающей системы крови и препятствующие чрезмерному образованию тромбов). Также особо трепетно мы относимся к нашим пациентам, недавно перенесшим большие оперативные вмешательства. Наши коллеги наблюдали неблагоприятный исход в случае присоединения подобной инфекции в раннем послеоперационном периоде.

Достаточно сложно предугадать, как будут развиваться события, и всегда нужно быть очень внимательным, соблюдать все противоэпидемические мероприятия, так как вспышка коронавируса в онкологическом стационаре может иметь очень неблагоприятные последствия», — подчеркнул доктор.

Врач Иванов рассказал, чем опасен коронавирус для онкобольных
ФБА «Экономика сегодня» .  / Андрей Тюнников

В случае, когда онкопациент заболевает COVID-19, обратил внимание Антон Иванов, может пострадать и регулярность проведения химиотерапии за счет удлинения интервала между процедурами, а это уже само по себе грозит негативными последствиями.

«Да, все вышеперечисленные осложнения носят очень грозный характер, но в реальной жизни все не так уж плохо. Мы знаем массу примеров, когда онкобольные переносили коронавирус без каких бы то ни было значимых последствий», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее ФАН сообщал, что перенесенный коронавирус увеличивает риск развития сахарного диабета. Завкафедрой эндокринологии и внутренних болезней ПИМУ Леонид Стронгин заявил, что чаще всего на фоне COVID-19 активно развивается уже существующий диабет. Главная опасность этой болезни в том, что многие люди не замечают ее. Они обращаются к медикам слишком поздно.

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