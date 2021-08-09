В Сети появились эффектные кадры полного ракетного залпа советской АПЛ К-407

Москва, 9 августа. Финальный этап уникальной операции «Бегемот-2» советского подводного флота был снят на видео и опубликован в Сети.

Во время этой операции АПЛ К-407, которая сейчас носит название «Новомосковск», отработала запуск всего боезапаса баллистических ракет по учебным целям из подводного положения. Было выпущено 16 ракет Р-29 «Синева» с интервалом всего в 14 секунд, без каких-либо нештатных ситуаций и задержек.

Успех «Бегемота-2» стал чрезвычайно неприятным сюрпризом для командования ВМС США, так как американские стратегические субмарины типа «Огайо» не способны к подобным массированным ракетным ударам в ограниченное время.

Ранее американские военные аналитики признали превосходство российских АПЛ «Ясень-М» над субмаринами Virginia ВМС США. О готовности российского Военно-морского флота обеспечить гарантированную защиту национальных интересов и безопасности РФ сообщал RT.