Транспортная прокуратура начала проверку после пожара на судне в Норвегии

Осло, 9 августа. На российском судне ВК-0735 «Таманго» произошел небольшой пожар. В момент инцидента оно находилось в норвежском порту Киркенес.

На судне находились 22 члена экипажа. Никто не пострадал. Специалисты установили, что очаг возгорания находился во втором трюме. Воспламенение произошло из-за короткого замыкания. Пожар был оперативно ликвидирован.

Транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство проанализирует обстоятельства пожара и действия ответственных лиц, сообщил источник ФАН.