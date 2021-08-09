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Транспортная прокуратура начала проверку после пожара на судне в Норвегии

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:40
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку после пожара на судне в Норвегии
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Осло, 9 августа. На российском судне ВК-0735 «Таманго» произошел небольшой пожар. В момент инцидента оно находилось в норвежском порту Киркенес.

На судне находились 22 члена экипажа. Никто не пострадал. Специалисты установили, что очаг возгорания находился во втором трюме. Воспламенение произошло из-за короткого замыкания. Пожар был оперативно ликвидирован.

Транспортная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство проанализирует обстоятельства пожара и действия ответственных лиц, сообщил источник ФАН.

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пожар норвегия порт
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