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Премьер-министр ЦАР пообещал помощь пострадавшим от наводнения в столице
ЦАР
Премьер-министр ЦАР пообещал помощь пострадавшим от наводнения в столице
Global Look Press  /  Ahmed Mostafa El Sheikh/dpa

Банги, 9 августа. Прошлой ночью на столицу ЦАР обрушился сильный ливень. Стихия ударила по юго-западному району города.

Под водой оказались сотни домов, движение на автомобильных дорогах приостановлено. Местные жители пытаются спасти остатки вещей, мебели и домашней утвари.

«Я и мои дети остались без крыши над головой. Нам пришлось ночевать на улице. Наводнение уничтожило наши документы, одежду и предметы быта», — рассказал журналистам один из пострадавших.

Премьер-министр Анри-Мари Дондра прибыл в шестой округ и лично оценил масштабы катастрофы. Он пообещал оказать поддержку горожанам: предоставить временное жилье и выплатить компенсации из федерального бюджета.

«Мы обязаны принять меры для предотвращения подобных инцидентов», — заявил премьер.

Ранее наводнение спровоцировало разрушение домов и размытие улиц на севере Банги. От стихийного бедствия пострадали следующие районы: Фух, Гобонго, Галабаджа, Малимака, Мискин и Дамала.

Сезон дождей в ЦАР продолжается с июня по сентябрь. Дорожное хозяйство республики находится в запущенном состоянии, поэтому правительство рассматривает вариант сотрудничества с российскими инвесторами.

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