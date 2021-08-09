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В National Interest сравнили российский Су-35С и американский F-22

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:36
Армия
В National Interest сравнили российский Су-35С и американский F-22
wikipedia.org  /  Rulexip / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 9 августа. Истребитель Су-35С обладает рядом выдающихся качеств благодаря модернизации, уверен американский эксперт Марк Эпископос.

Улучшения фактически превратили самолет в лучшую боевую машину для завоевания превосходства в воздухе. В нем не применены технологии снижения заметности, обратил внимание автор материала. Су-35С является крайне удачным сочетанием универсальности и рентабельности применения, пишет Эпископос для западного издания The National Interest. Он сравнил Су-35С с американским F-22.

Продвинутые характеристики Су-35С позволяют ему быть лучшим в своем классе. Частично его параметры даже превосходят ТТХ истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Основными преимуществами являются большая бомбовая нагрузка и в целом широкий спектр вооружений. Боевая машина способна поднять бомб и ракет на 8000 килограммов. Вдобавок Су-35С оснащен 30-мм авиапушкой, что превращает его в универсальную машину, признал Эпископос.

Предшественником Су-35С является истребитель Су-27. В ходе серьезной модернизации боевая машина получила улучшенные и более мощные двигатели, а также новую авионику. Изменения коснулись и планера самолета — благодаря новшествам аэродинамика самолета значительно улучшилась. Впервые Су-35 поднялся в воздух в 2008 году.

Ранее расчеты С-400 "Триумф" и экипажи Су-35С отработали на северо-западе России специальные учения.

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