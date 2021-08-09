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Глеб Пьяных собирается воевать в суде с компанией, которая требует с него деньги

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:36
Общество
Глеб Пьяных собирается воевать в суде с компанией, которая требует с него деньги
facebook.com  /  Глеб Пьяных

Москва, 9 августа. Бывший телеведущий и журналист Глеб Пьяных сообщил ФАН, что продолжит разбираться в суде с фирмой, требующей с него крупные суммы.

Экс-ведущий «Программы максимум» канала НТВ занимается строительством и продажей домов в Новой Риге. По данным Telegram-канала Mash, Пьяных заключил договор с ООО ПСК «Евростандарт», предоставляющей коммунальные услуги и занимающейся инфраструктурой.

Однако фирма утверждает, что журналист ей не платит. В 2017 году суд постановил взыскать с бывшего телеведущего 775 тысяч рублей, а теперь к нему подали новый иск на сумму более 2,2 миллиона.

«Решение суда первой инстанции удовлетворено полностью против меня. Фирма, которая требует с меня деньги, — компания-прилипала. Она не имеет законных прав требовать с меня эти деньги. Но, к сожалению, суд проигнорировал наши права, предусмотренные 217-м Федеральным законом, и удовлетворил этот иск. Мы его обжаловали, поэтому пока решение не вступило в законную силу», — рассказал Пьяных ФАН.

Глеб Пьяных собирается воевать в суде с компанией, которая требует с него деньги
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По словам журналиста, хозяин компании, подавшей против него иск, строил коттеджный поселок, в котором живет экс-телеведущий. В 2014 году квартплата здесь составляла 5 тысяч рублей, но за семь лет эта сумма поднялась до 10 тысяч, отметил Пьяных.

«Даже судья удивилась. Он сделал это абсолютно незаконно. Все доказательства мы представили в суд. Но суд на последнем заседании — просто удивительно — игнорировал все наши доводы, отмахивался и быстро принял решение в пользу этого человека. Почему? Я недоумеваю. Но главное, что эта компания-прилипала. Есть 217-й Федеральный закон. У нас дачное некоммерческое партнерство. Мы имеем право обслуживать свой поселок и жить сами. Эта фирма не имеет права к нам прилепиться, но это произошло, и даже суды выигрывает. Еще повоюем», — подытожил бывший ведущий НТВ.

Ранее в центре судебных разбирательств оказался популярный рэпер Элджей. Он подал иск на сумму свыше 8,7 миллиона рублей к компании, являющейся его партнером.

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суд журналист пьяных
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