Актер «Штрафбата» скончался от переломов в реанимации

Москва, 9 августа. Найденный в своей квартире актер «Штрафбата» Игорь Регнер скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Артиста нашли с несколькими переломами ребер и костей в его квартире 23 июля. Мужичину доставили в Боткинскую больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Последние семь дней актер находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Регнер так и не пришел в сознание и скончался 8 августа. Ему было 56 лет.

Полиция провела проверку по факту травм мужчины и выдвинула предположение об избиении. Супруга Регнера опровергла такую возможность. По ее мнению, причиной переломов могло быть онкологическое заболевание мужа, передает kp.ru со ссылкой на свой источник.