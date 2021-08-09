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Актер «Штрафбата» скончался от переломов в реанимации

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:43
Происшествия
Актер «Штрафбата» скончался от переломов в реанимации
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 9 августа. Найденный в своей квартире актер «Штрафбата» Игорь Регнер скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Артиста нашли с несколькими переломами ребер и костей в его квартире 23 июля. Мужичину доставили в Боткинскую больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Последние семь дней актер находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Регнер так и не пришел в сознание и скончался 8 августа. Ему было 56 лет.

Полиция провела проверку по факту травм мужчины и выдвинула предположение об избиении. Супруга Регнера опровергла такую возможность. По ее мнению, причиной переломов могло быть онкологическое заболевание мужа, передает kp.ru со ссылкой на свой источник.

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реанимация регнер штрафбат
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