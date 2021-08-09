Взрыв остановил работу одной из электростанций в ЮАР

Претория, 9 августа. Южноафриканская коммунальная компания ESCOM сообщила о взрыве четвертого энергоблока на угольной электростанции Медупи (провинция Лимпопо).

Инцидент произошел 8 августа около 22:50 и повлек за собой отключение пятого энергоблока. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

«Как только пожарные очистят территорию, электростанция возобновит работу», — отметили в пресс-службе ESCOM.

Причины и детали случившегося неизвестны. В настоящий момент ведется следствие.

Ранее из-за аварии на железнодорожных путях, идущих в порт Ричардс-Бей, произошло сильное подорожание угля в ЮАР. Цена сырья достигла отметки в 132 доллара за тонну. Это рекордный показатель за последние десять лет.

Ситуацию усугубила волна беспорядков, вызванная арестом экс-президента Джейкоба Зумы. По данным правительства, пострадали не только провинции Квазулу-Натал и Гаутенг, но и ВВП страны в целом. Суммарный ущерб оценивается в 50 млрд долларов.