Политолог Ищенко назвал «пустыми» попытки заставить США покаяться за Хиросиму и Нагасаки

Тегеран, 9 августа. МИД Ирана выступил с резким заявлением, в котором напомнил об ответственности США за ядерную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки. Официальный представитель министерства Саид Хатибзаде назвал ядерные удары по Японии «тяжким преступлением против человечества».

«Инцидент в Хиросиме демонстрирует, что США готовы приложить все усилия и предпринять все бесчеловечные действия для достижения своих незаконных и бессмысленных целей», — сказал Саид Хатибзаде.

Иранский чиновник раскритиковал Вашингтон за двойные стандарты, которые американские политики применяют в вопросе ядерного разоружения.

Global Look Press / Ahmad Halabisaz / Xinhua

«Ядерные державы, включая США, заявили о своей четкой приверженности постоянному ядерному разоружению в рамках международных соглашений, особенно Договора о нераспространении ядерного оружия. Несмотря на это, не только до сих пор не было сделано никаких практических и серьезных шагов в этом направлении, но США все активнее модернизируют свой арсенал, с одной стороны, и уделяют все больше внимания ядерному оружию в мире с другой — в своих доктринах военной безопасности», — заявил представитель иранского МИД.

9 августа мир вспоминает жертв ядерной бомбардировки японского города Нагасаки, в результате которой погибло более 80 тысяч его жителей. В Японии ежегодно проводятся мемориальные церемонии, участие в которых периодически принимают американские должностные лица, однако официальный Вашингтон до сих пор не принес извинений народу Японии за этот чудовищный акт убийства более 200 тысяч мирных граждан, жизни которых унесла ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

В своем комментарии для Федерального агентства новостей президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко указал, что не стоит ожидать от США извинений ни за атомную бомбардировку японских городов, ни за любые другие действия, которые с точки зрения международного права подпадают под определение военных преступлений.

«А с какой стати американцы должны приносить извинения? Американцы наносили удар, потому что вполне резонно полагали, что, если не заставят Японию капитулировать, то при высадке они понесут огромные потери. Они экономили жизни своих солдат — вполне разумно. До этого они наносили удары по Токио — не атомными бомбами, — но количество погибших людей там было больше, чем в Нагасаки. То же самое при бомбардировке немецких городов: в Дрездене в разы больше людей погибло. Причем без всякого ядерного оружия», — говорит эксперт.

wikipedia.org / Bundesarchiv / CC BY-SA 3.0 de

Политолог поясняет, что подобные действия были частью официально принятой союзниками стратегии.

«США и Великобритания еще в 1943 году приняли доктрину массированных террористических ударов по территории Германии для того, чтобы подорвать волю немецкого народа к сопротивлению — это было заявлено официально», — напомнил он.

Даже в случае прихода в Белый дом представителей левого крыла Демпартии изменения политики по данному вопросу не произойдет, уверен Ищенко — это подорвет основополагающие устои американского государства.

«Если Соединенные Штаты станут каяться в совершенных ошибках, то Соединенные Штаты просто перестанут существовать, — указал политолог, — потому что они, как государство, построены на принципе вседозволенности. Для них военных преступлений не существует, если их совершают Соединенные Штаты».