Санкт-Петербург, 9 августа. Российская кинокартина «Солнцепек» покажет общественности всю правда о трагических событиях, происходивших в Донбассе в 2014 году, заявил блогер Вадим Манукян.

Премьера фильма запланирована на 12 августа 2021 года. Создатели картины сообщили, что «Солнцепек» максимально честно передает все события, которые происходили на территории Луганской Народной Республики в 2014 году.

«Уже семь лет прошло. Самое время напомнить о том, что тогда происходило», — сказал Манукян в интервью изданию «Слово и дело».

Блогер отметил, что украинские политики на протяжении долгого времени промывают мозги своим гражданам. Россия обязана донести до массового зрителя правду о трагических событиях Донбасса. Премьеру этого фильма ждут все, кому небезразлична судьба региона, добавил эксперт.

В основу сюжета фильма легла история луганской семьи, которая наблюдала за боевыми действиями в Донбассе. Главный герой кинокартины прошел афганскую войну, поэтому не желает вновь оказаться участником подобных событий. Однако перед ним встает сложный моральный выбор.

Как стало известно ранее, трейлер фильма «Солнцепек» вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Комментаторы уверены, что кинокартина может легко наделать шума в информационном пространстве.