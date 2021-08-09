Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 16:35
16:33
Спорт
«Рома» вновь заинтересовалась форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном
16:29
Политика
Три российские компании попали под санкции США по закону о нераспространении ОМУ
16:29
Происшествия
Семья застреленной в Тульской области девочки недавно переехала из Молдавии
16:29
Политика
Александр Лукашенко исключил санкции против Украины
16:29
Общество
ФАН стало известно о состоянии госпитализированных детей с поезда Мурманск — Адлер
16:26
Интервью
Вадим Эйленкриг: Если вне сцены у вас нет любви, то на концерте она не появится
16:23
Весь мир
ЮНИСЕФ доставил гуманитарный груз в эфиопский город Мули
16:22
Общество
Растерзанную собакой пятилетнюю девочку спасли врачи двух больниц Приморья
16:19
Общество
Фильм о покойной Вере Глаголевой покажут в московском кинотеатре «Звезда»
16:18
Политика
Захарова заявила о попытках США удержать мировое лидерство любыми способами
Все новости

«Время напомнить»: Вадим Манукян ждет премьеры фильма о Донбассе «Солнцепек»

  /   Обновлено: 09 августа 2021 16:03
Общество
«Время напомнить»: Вадим Манукян ждет премьеры фильма о Донбассе «Солнцепек»
solncepek-film.com  /  Солнцепек

Санкт-Петербург, 9 августа. Российская кинокартина «Солнцепек» покажет общественности всю правда о трагических событиях, происходивших в Донбассе в 2014 году, заявил блогер Вадим Манукян.

Премьера фильма запланирована на 12 августа 2021 года. Создатели картины сообщили, что «Солнцепек» максимально честно передает все события, которые происходили на территории Луганской Народной Республики в 2014 году.

«Уже семь лет прошло. Самое время напомнить о том, что тогда происходило», — сказал Манукян в интервью изданию «Слово и дело».

Блогер отметил, что украинские политики на протяжении долгого времени промывают мозги своим гражданам. Россия обязана донести до массового зрителя правду о трагических событиях Донбасса. Премьеру этого фильма ждут все, кому небезразлична судьба региона, добавил эксперт.

В основу сюжета фильма легла история луганской семьи, которая наблюдала за боевыми действиями в Донбассе. Главный герой кинокартины прошел афганскую войну, поэтому не желает вновь оказаться участником подобных событий. Однако перед ним встает сложный моральный выбор.

Как стало известно ранее, трейлер фильма «Солнцепек» вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Комментаторы уверены, что кинокартина может легко наделать шума в информационном пространстве.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Время напомнить»: Вадим Манукян ждет премьеры фильма о Донбассе «Солнцепек»
Луганск донбасс солнцепек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru