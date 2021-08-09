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Шуфутинский поддержал инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка»
Общество
Шуфутинский поддержал инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка»
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Любая инициатива, которая касается денежных выплат пенсионерам и вообще всем, кто нуждается в материальной поддержке, правильная. Таким мнением поделился эстрадный певец, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский.

Артист отреагировал на новость о том, что кандидат в ЗакС Санкт-Петербурга от партии «Родина» Татьяна Буланова записала видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации вокруг выборов в Северной столице. Недавно партия «Родина» сообщила о недопуске к наружной агитации 1000 плакатов и баннеров. По словам певицы, чиновники города вставляют ей палки в колеса. 

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отреагировала на открытое обращение Булановой. Памфилова, как и Буланова, обеспокоена происходящим в Санкт-Петербурге перед выборами, ведь ЦИК РФ трижды выражала недоверие местной избирательной комиссии. В Северную столицу направили представителей ЦИК РФ для разрешения вопроса.

«Я за Танечку правой и левой рукой. Желаю ей огромных успехов в том, что делает. Надеюсь, ей все удастся. Что касается чиновников, они выполняют то, что им, наверное, диктует закон. Не могу ничего сказать. Я не знаю деталей произошедшего, но поддерживаю Буланову в любом случае», — сказал певец.

Шуфутинский поддержал инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка»
Агентство городских новостей Москва  /  Антон Великжанин / «Москва 24»

Михаил Шуфутинский также поделился отношением к выдвинутой Татьяной Булановой инициативе «Ленинградская надбавка» пенсионерам.

«Я считаю, любая инициатива, которая касается денежных выплат пенсионерам и всем, кто нуждается в этом, очень хорошая, правильная. Это делать необходимо. Мне кажется, президент России распорядился выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста. Пенсионеры — те же самые дети, взрослые люди, нуждающиеся в помощи и поддержке. Наверняка рано или поздно это произойдет. Таня молодец, что работает над этим», — подытожил певец.

Татьяна Буланова поблагодарила главу ЦИК за подробный и взвешенный ответ на ее обращение. Памфилова также подчеркнула, что до окончательного решения ЦИК у избиркома Петербурга есть шанс самостоятельно навести порядок и обеспечить открытую и честную предвыборную кампанию в городе.

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Все новости / Общество / Шуфутинский поддержал инициативу Татьяны Булановой «Ленинградская надбавка»
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