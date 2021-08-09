Священные сокровища эпохи императора Августа обнаружили в Тоскане

Рим, 9 августа. Известный своими термальными водами небольшой городок в Тоскане оказался местом римского святилища эпохи императора Августа.

Итальянские археологи обнаружили несколько сотен золотых, серебряных и бронзовых монет, статуэтки, масляные лампы, мраморную голову быка и множество других артефактов. По мнению ученых, эти вещи служили в качестве подношений богам.

Святилище несколько раз было разрушено и восстановлено. На месте раскопок археологи также нашли три алтаря, посвященных Аполлону, Исиде и Фортуне. Также на месте святилища была обнаружена мраморная статуя богини здоровья Гигиеи, передает Planet Today.

Исследователи нашли древний фундамент стены площадью около тысячи километров на побережье Болгарии. Выкопанный в этом же месте ров мог служить для защиты или подношений богам, предположили ученые.