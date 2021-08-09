Ремесло и Соловьев назвали причину выпуска Соболь за рубеж с 32 млн рублей долга

Блогер Любовь Соболь может сливать информацию следствию, поэтому ей дали шанс на побег за рубеж несмотря на долг в 32 миллиона рублей, заявил ФАН юрист Илья Ремесло. Тем не менее Соболь, судя по всему, скоро вернется в Москву сама, так как в этом заинтересован Запад, считает его коллега Иван Соловьев.

Ранее стало известно, что бывший юрист так называемого «ФБК»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Любовь Соболь 7 августа уехала в Турцию. По данным ФССП России, у Соболь есть непогашенная задолженность в размере почти 32 миллиона рублей.

Илья Ремесло полагает, что бывшая сотрудница запрещенной в России организации «раскололась» и дает органам ценную информацию, иначе она находилась бы по месту регистрации с электронным браслетом на ноге.

«То, что Соболь выпустили из России с огромным долгом и двумя приговорами: по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированных акциях и по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру, — говорит о том, что она договорилась с органами. Можно предположить, что она дает ценную информацию и сливает подельников, и ей пошли навстречу», — предположил аналитик.

Собеседник ФАН считает, что за границей активистка продолжит сливать информацию, поступающую ей от европейских кураторов, так как у нее нет иного выхода. Публицист допустил, что пока Соболь будет находиться за рубежом, против нее в России возбудят еще одно уголовное дело — так у нее появится веская причина не возвращаться домой. При этом ее деструктивная деятельность снизится, и обе стороны получат то, что их устроит.

По мнению доктора юридических наук Ивана Соловьева, ценность для Запада блогер имеет только как возмутитель спокойствия в России.

«С большой долей вероятности госпожа Соболь обжалует приговор. На это у нее есть 30 дней. Поскольку приговор об ограничении свободы пока не вступил в законную силу, оснований для того, чтобы по этому делу задержать ее, у пограничной службы не было», — пояснил юрист.

instagram.com / @sobollubov

Соловьев напомнил, что сегодня количество россиян, которые не смогли выехать на отдых за границу из-за имеющейся задолженности, измеряется сотнями тысяч. Он признался, что не знает ответа на вопрос, почему Любовь Соболь с огромной задолженностью не попала в базу обеспечительных мер судебных приставов.

«В нашей стране ограничение выезда за границу накладывается в случаях, если задолженность по налогам, штрафам или решению суда составляет 30 тысяч рублей и более. Если же прошло два месяца со дня окончания срока добровольного погашения, а должник не внес оплату, то выезд запрещается при задолженности от 10 тысяч рублей», — обратил внимание заслуженный юрист России.

По мнению собеседника агентства, отъезд Соболь демонстрирует ее неуважение к судебной системе, но есть вероятность, что действия активистки как раз и рассчитаны на шумиху.

«Соболь никому не нужна за границей, поэтому велика вероятность того, что она вернется в Россию. Вся история с командой Навального сошла на нет. Людям, которые по заданию западных кураторов вели деструктивную деятельность на территории России, надо вернуться в информационное пространство, ведь в них вложили деньги. Велика вероятность, что беглянку «пнут» обратно ее работодатели», — сделал прогноз эксперт.

Соловьев добавил, что для Соболь наступил благоприятный момент в плане пиара — этого она ждала долго.

«Ограничение свободы в виде запрета посещать митинги и обязанности находиться дома с 22 вечера до 6 утра — не то наказание, от которого бегут из страны. Суд поступил с ней более чем гуманно, — подчеркнул правозащитник. — Я уверен, что она вернется и будет обжаловать решение суда. Соболь нужна Западу именно в России. Пока Навальный клеит конвертики и шьет рукавички, позабытый всем миром, Люба делает все, чтобы привлечь к себе внимание. Она гонит волну, она хайпует».

instagram.com / @navalny

Общественник не исключил, что подельница Навального в ближайшем будущем станет выкладывать в Instagram пляжные фотографии, или в Cети появятся снятые якобы случайными свидетелями фото, на которых Соболь — в объятиях какого-нибудь мачо.

«Не исключена и постановка комедии с «попыткой покушения» на молодую женщину, «бежавшую от российского режима». Западная пресса вполне может взорваться новой сказкой о том, что легендарные неудачники Петров и Боширов плеснут ей в стакан «Новичок», который вызовет у дамы проблемы с желудком, о чем она расскажет мировому сообществу», — с сарказмом отметил Иван Соловьев.

По мнению эксперта в области права, то, что сейчас делает Любовь Соболь, — просто самопиар.

«Приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил вступит в силу через 30 дней с момента вынесения его судом, если он не будет обжалован, что маловероятно. Если Соболь останется за границей, что также маловероятно, в связи с неисполнением решения суда для нее наступит административная ответственность, а затем — уголовная. Разумеется, Люба в этот момент будет находиться в стране, которая откажется ее выдать», — обратил внимание юрист.

Соловьев затруднился ответить, чем закончатся судебные перипетии, но предположил вариант, при котором Соболь не появится на суде и ее интересы будут представлять только адвокаты. Все будет зависеть от того, какое решение примут западные руководители данного проекта, заключил эксперт.

Ранее ветеран ФСИН рассказал ФАН, почему из изолятора в Подмосковье сбежали пятеро преступников.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.