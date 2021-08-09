Прокуратура назвала законным решение ЦИК снять Грудинина с выборов в Госдуму

Москва, 9 августа. Представитель Генпрокуратуры России призвал Верховный суд отклонить жалобу политика Павла Грудинина на отказ Центризбиркома допустить его к выборам в Госдуму.

Сотрудник надзорного ведомства отметил, что оспариваемое решение ЦИК является законным и обоснованным. ЦИК обнаружил, что Грудинин нарушил избирательное законодательство. По этой причине отстранение политика от выборов является законным.

Представитель надзорного ведомства добавил, что бывший кандидат в депутаты Госдумы имел более 16 тысяч акций офшорной компании.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Грудинина сняли с выборов согласно действующему законодательству России. Председатель комиссии также отказалась давать оценку действиям политика.