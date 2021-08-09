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«ФАН повсюду»: кто такой Педро Кастильо
Подкасты
«ФАН повсюду»: кто такой Педро Кастильо
Global Look Press  /  Peruvian Presidential Press / XinHua

В конце июля бывший сельский учитель Педро Кастильо официально стал президентом Перу, где политический кризис не прекращается с 2017 года. Новоиспеченному лидеру страны 51 год, а в политику он пришел всего четыре года назад. Кастильо выдержал напряженную предвыборную кампанию, в ходе которой было совершено массовое убийство, и попытку оппонентов оспорить результаты выборов.

О политической ситуации в Перу и тернистом пути Педро Кастильо от сельского учителя до президента страны беседуем с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.

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В выпуске:

Непрекращающийся с 2017 года политический кризис в Перу.

Чем занимался Педро Кастильо до того как пришел в политику?

Забастовка учителей — начало политической карьеры.

Как Педро Кастильо относится к Венесуэле и эмигрантам из этой страны?

Национализм в Перу.

За что критиковали Педро Кастильо в предвыборный период?

Особенности выборов 2021 года в Перу.

Чего требуют от Педро Кастильо в партии «Свободное Перу», от которой он избирался?

Каковы перспективы у Педро Кастильо собрать коалицию в конгрессе для реализации своих предвыборных обещаний?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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перу педро кастильо
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