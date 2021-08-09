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«JourФак Манукяна». «Белорусские шахматы»: Тихановская, Тимановская и Шишов
ФАН-ТВ
«JourФак Манукяна». «Белорусские шахматы»: Тихановская, Тимановская и Шишов

Провокации вокруг Белоруссии стали главным событием минувшей недели. Попыткам коллективного Запада раскачать белорусское направление посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Белорусский «Гуайдо» Светлана Тихановская отправилась к своим хозяевам за инструкциями. Сначала она навестила дедушку Джо Байдена, который отсыпал ей традиционных «печенек», а затем она приехала к дядюшке Борису Джонсону, чтобы запить их чайком. У США давно руки чешутся прибрать к рукам Белоруссию. Игра в «белорусские шахматы» в самом разгаре. Коллективный Запад грезит Беломайданом по украинскому сценарию.

Главная проблема США состоит в том, что Владимир Путин и Александр Лукашенко четко контролируют ситуацию. Западу остается лишь устраивать провокации. Самый яркий пример информационного воздействия на умы людей — это красиво упакованная истерика Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио и диктофонная запись общения с белорусской командой.

План Тимановской громко о себе заявить на весь мир и «свалить» в Польшу вместе с мужем мгновенно прибрали к рукам на Западе. При поддержке «западных партнеров» Арсения Зданевича «эвакуировали» в Киев, где, по моим сведениям, с ним работали представители американских спецслужб на территории, относящейся к посольству США в Киеве. Там же была отработана тема со смертью Виталия Шишова. Наши западные партнеры мгновенно включили режим «сакрализации жертвы». Все помойки Госдепа по команде отработали команду «фас» в отношении действующей власти в Белоруссии

В целом, американские посольства в Киеве и Варшаве стали сегодня штабами спецслужб США по дестабилизации Белоруссии. Там, по моим сведениям, ведется разработка различных сценариев удара по Лукашенко. В планировании принимают участие лидеры белорусского протеста, которые давно уже сбежали из страны.

В недрах этих посольств в декабре минувшего года был представлен план ликвидации Лукашенко и его семьи, а месяц назад там вырабатывали осенний блицкриг при усилении режима санкций Запада. Осень будет горячей порой. Запад не собирается останавливаться, играя в «белорусские шахматы». Союз России и Белоруссии — как ком в горле для США. У нас нет иного пути, кроме как одержать победу в этой шахматной партии. Ради нашего общего будущего мы сделаем это!

 

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Все новости / ФАН-ТВ / «JourФак Манукяна». «Белорусские шахматы»: Тихановская, Тимановская и Шишов
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