Страны Африки взяли на Олимпийских играх в Токио 37 медалей

Традиционно страны Черного континента занимали призовые места в беговых и водных видах спорта, а также в различных единоборствах. В общей сложности представители африканских государств выиграли 11 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. При этом самой успешной признана Кения, сумевшая подняться на 19 место в общем зачете среди 206 сборных.

Так, кенийская спортсменка Фаит Чепнгетич Кипьегон установила новый рекорд в беге на 1500 метров среди женщин, а Элиуд Кипчоге стал третьим в истории спортсменом, дважды удостоившемся звания победителя марафона.

Представители ЮАР отличились в плавании и серфинге. Татьяна Скунмакер установила мировой рекорд в заплыве на 200 метров брассом.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь Намибия впервые за 25 лет завоевала серебро. Ее стране принесла 18-летняя Кристин Мбома, ставшая второй на дистанции в 200 метров. Однако тут не обошлось без скандала — спортсменка является интерсексом с вариацией DSD XY. Другими словами, Мбома обладает мужской комбинацией хромосом при нарушении полового развития. Поэтому ряд спортивных функционеров посчитали достижение несправедливым и потребовали от олимпийского комитета проверить половую принадлежность девушки.

Отличился и 18-летний пловец из Туниса Ахмед Хафнауи, он победил в заплыве на 400 метров в вольном стиле. Ранее ФАН сообщал, что ЦАР возобновляет детские соревнования по баскетболу после разгрома боевиков.