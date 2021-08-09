«Откровенно». Иван Охлобыстин: Все, что не убивает нас, нам не интересно

В новом проекте Федерального агентства новостей с говорящим названием «Откровенно» актер Иван Охлобыстин вспомнит школьные годы и поговорит о семейных ценностях.

В интервью Охлобыстин честно рассказал о выборе профессии, подводных камнях работы в режиссерском кресле и минусах продюсерского кино.

Актер не боится говорить на камеру о самом сокровенном: родителях и детях. Деятель искусства вспомнил истории с родительских собраний и поведал, как справляется с воспитанием шести отпрысков.

Больше подробностей личной жизни известного актера — в первой части интервью в рамках проекта «Откровенно». Как говорится в кино: «Продолжение следует!»