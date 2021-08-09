Фото украинской легкоатлетки с россиянкой на Играх-2020 раскрыло главный страх Киева

Травля украинской легкоатлетки Ярославы Магучих со стороны Киева показала, что главную опасность для постмайданного режима представляет народная дипломатия — совместные контакты жителей Украины и России.

Сразу после Олимпиады-2020 взявшую «бронзу» прыгунью в высоту Магучих вызвали на ковер в Министерство обороны Украины, чтобы провести с ней разъяснительную работу. Причиной стало фото из Токио, на котором Ярослава, улыбаясь, позирует вместе с российской спортсменкой Марией Ласицкене, завоевавшей «золото» в той же дисциплине.

Почему Киев преследует собственную спортсменку и в чем он видит угрозу для себя? Об этом — в материале ФАН.

Global Look Press / Lui Siu Wai/Xinhua

«Это спецоперация России!»

В украинском военном ведомстве заявили, что фотография, на которой спортсменки из России и с Украины стоят обнявшись, может стать «объектом информационных спецопераций врага». Параллельно по СМИ и пабликам «незалежной» прокатилась волна травли: Магучих пообещали «горячий прием» на родине, а родителям спортсменки велели «провести воспитательную работу» с «отбившейся от рук» дочерью.

«Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность… Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага… Ярослава Магучих в настоящее время находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу», — сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Украинские активисты пошли еще дальше — они обвинили Магучих в бесчеловечности.

«Младший сержант (на самом деле, младший лейтенант. — Прим. ФАН) ВСУ Ярослава Магучих обнималась с капитаном вооруженных сил страны-агрессора РФ Марией Ласицкене, — заявил, например, радикал Сергей Стерненко. — Коллеги Марии убивают коллег Ярославы, но ее, похоже, это не беспокоит. Так же, как не беспокоит тот факт, что Ласицкене — доверенное лицо Владимира Путина. Просто спорт вне человечности».

Другие майданные активисты призывали отныне водить украинских спортсменов в военные госпитали, чтобы показывать им, «кто с 2014 года и какой ценой обеспечил им возможность тренироваться в независимой Украине». А кто-то просто беспомощно разводил руками, понимая всю тщетность киевской пропаганды: «Вот вам и восьмой год войны!..»

Столь негативное отношение к призеру Олимпиады выглядит неожиданно, ведь выступление Украины в Токио иначе как провальным не назовешь. Сборная привезла домой лишь 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых — меньше, чем когда-либо в своей истории. Так что третье место Магучих оказалось весомым вкладом в командную копилку.

Почему же ее возвращение домой выглядит не как триумф, а как проход через «коридор позора»? Неужели все дело — в паре совместных фото с россиянкой?

Global Look Press / Daisuke Asauchi/AFLO

Поколение интернета не верит Киеву

Ответ дают результаты социологических опросов. Один из них, проведенный в июле 2021 года группой «Рейтинг», касался реакции жителей Украины на статью президента РФ Владимира Путина о российско-украинских взаимоотношениях. На вопрос, считают ли они верным утверждение российского президента о том, что русские и украинцы представляют собой один народ, который принадлежит к единому историческому и духовному пространству, почти 41% респондентов ответили утвердительно.

Еще более интересным оказалось распределение положительных ответов по географии и возрасту. Ожидаемо за единство судеб русских и украинцев высказался юго-восток страны — там доля утвердительных ответов составила 65%. Но мало кто ожидал, что высокий процент поддержки Путина наблюдается у респондентов 18-29 лет. Среди этой категории граждан на вопрос о российско-украинском единстве утвердительно ответили 44% — даже больше, чем в категории «старше 60 лет», где эта цифра составила 42%.

Для киевского режима это катастрофа: последовательное оболванивание населения на предмет «войны с Россией», тотально переведенные на украинский язык школа и вузы, засилье концертов и кинофильмов на мове, попытки заставить всех говорить по-украински, проталкивание шаблона «Украина — не Россия» — все это, как выяснилось, не работает. «Поколение интернета» больше верит в российско-украинское единство, нежели «люди телевизора», заставшие Советский Союз.

Нынешняя информационная среда, в которой живут молодые люди до 30 лет, сугубо интернациональна. Русский язык и русская культура в ней доминируют — достаточно посмотреть соотношение сайтов на русском и украинском языках и сравнить их посещаемость. Общая аудитория русскоязычных пользователей сети давно перевалила за 300 миллионов, в то время как украиноязычный контент могут потреблять от силы миллионов 30. Разница — не просто в разы, а на порядок.

Global Look Press / Daisuke Asauchi/AFLO

В такой ситуации попытка украинских властей и майданных активистов приструнить смелую спортсменку, одним-единственным дружеским объятием с россиянкой сломавшую всю официозную пропаганду Киева, выглядит предельно смешно. Потому что если это преступление, то наказывать за него надо миллионы жителей Украины, до сих пор поддерживающих контакты с родственниками и друзьями в России. Вместе оба народа создают новую реальность, в которой всегда есть место русско-украинскому единству, но нет мифической «войны Украины с Россией».