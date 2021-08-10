«Крайне правым не рады»: почему украинского футболиста Зозулю освистывают в Испании

Скандально известный украинский футболист Роман Зозуля снова оказался в центре внимания СМИ. 31-летний нападающий давно искал себе новую команду и несколько дней назад добился цели, подписав контракт с испанским клубом «Фуэнлабрада». Однако болельщики команды не одобрили новичка, устроив акцию протеста в социальных сетях. Причем против выступили не только горячие поклонники «Фуэнлабрады», но и простые жители одноименного города. В дело вступило даже местное ЛГБТ-сообщество, потребовавшее от руководства клуба немедленно расторгнуть контракт с Зозулей. Чем не угодил испанцам украинский футболист, имеющий весьма неплохие профессиональные навыки?



Роман Зозуля — крайне активный сторонник нынешней украинской власти. Футболист несколько лет принимал участие в так называемой АТО: посещал военных, помогал им материально и пропагандировал «святое значение» гражданской войны на Украине. Нападающий устраивал разнообразные флешмобы и даже продавал собственные награды на аукционах, чтобы докупить участникам АТО новые бронежилеты и автомобили. Естественно, не обошел Зозуля стороной и националистические батальоны вроде печально известного «Азова». Роман не стеснялся фотографироваться в военной форме с автоматом в руках, довольно безрассудно выкладывая такие фото в социальных сетях.



MARCA /

До перехода в клуб «Райо Вальекано» в 2017 году деятельность Зозули не привлекала внимания: обычный испанец вряд ли разбирается в том, кто в кого стреляет на юго-востоке Украины. Однако поклонники «Райо» известны своими левыми взглядами и тщательно изучили досье футболиста. На стадионе фанаты встретили Романа плакатами «Убирайся прочь, нацист» и оскорбительными кричалками, после чего устроили настоящий митинг, требуя от руководства немедленно избавиться от украинца.

«Мы не хотим видеть в команде игроков с откровенно фашистскими взглядами. Он не скрывает, что поддерживает крайне правые националистические батальоны. Такой футболист не должен пачкать форму нашего клуба. Ему никто не рад», — гласило заявление поклонников команды.

В европейских клубах болельщики пользуются большим влиянием, поэтому руководству «Райо» пришлось пойти им навстречу, хотя и были сделаны заявления про недопустимость подобной агрессии. Зозуля немедленно уехал обратно в «Бетис», где имел право только тренироваться — юридически он оставался игроком «Райо Вальекано». Спортсмен не отмалчивался, продолжая громогласно утверждать, что он «просто переживает за свою страну». Форвард пытался убедить, что идеология фашизма для него чужда и все происходящее — нелепая ошибка. Не забыл Зозуля и по привычке посетовать на Россию, назвав фанатов своего экс-клуба «пророссийскими».



ffu.org.ua / Федерация футбола Украины

На Украине немедленно подхватили данную точку зрения, объявив негодование болельщиков «происками Путина». В то время шумиха докатилась до высших эшелонов власти: действующий в то время президент Петр Порошенко высказался в том духе, что ситуация с Зозулей является очередным актом «гибридной войны против Украины». Фотографии форварда в футболке с номером 18 на фоне табло с цифрами 14:88, имеющих очевидно нацистский подтекст (18 — порядковый номер инициалов Адольфа Гитлера в латинском алфавите, 14:88 — закодированный тем же образом нацистский лозунг и приветствие Гитлера), на родине Романа предпочитали игнорировать. Хотя оправдания спортсмена по поводу данной фотографии трудно считать чем-то серьезным.

«Мне просто дали майку с таким номером, я ее не выбирал. Не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире. В конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал фото. На табло был счет 14:88», — уверенно заявил Зозуля.

Испанские болельщики заявлениям футболиста не поверили, продолжая во время матчей выкрикивать оскорбления в его адрес. В 2019 году Зозуля, будучи игроком «Альбасете», подвергся жесточайшей обструкции на игре с «Райо Вальекано». Фанаты почти час скандировали кричалки про украинца, из-за чего тот уходил на перерыв со слезами на глазах. На второй тайм игроки «Альбасете» и вовсе не вышли, посчитав, что в таких условиях играть невозможно. МИД Украины тогда, кстати, снова выступил с заявлением по поводу «российской пропаганды». По их мнению, наша страна имеет огромное влияние даже на испанских футбольных болельщиков.

Власти Испании пришли на помощь украинцу, открыв уголовные дела в отношении оскорблявших Романа фанатов. Даже жесткие ограничительные меры не помогают: болельщики твердо намерены не давать Зозуле играть в футбол.

Нынешним летом нападающий пытался трудоустроиться сразу в несколько клубов: ему отказывают из-за резкого неприятия болельщиков. Подписать договор удалось только с «Фуэнлабрадой», однако и там украинцу фанаты футбола намерены не давать покоя. Зозуля серьезно испортил себе карьеру, и, что самое главное, ни разу не признал вины. Теперь же ему придется расплачиваться за профашистские взгляды до ухода из футбола. Если, конечно, он не вернется доигрывать на Украину. Там сейчас подобные взгляды в моде.