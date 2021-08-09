Лукашенко заявил о риске войны в случае отказа Запада от переговоров

Минск, 9 августа. Западные государства должны сесть за стол переговоров. В случае отказа может возникнуть риск войны, указал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом лидер государства заявил в ходе «Большого разговора с президентом». Он уверен, что лидерам западных государств необходимо обсудить сложившуюся в мире ситуацию.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что выборы главы страны в 2020 году могли быть перенесены. Этот вопрос обсуждался. Однако такое решение противоречило бы нормам закона, пояснил президент.