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Лукашенко заявил о риске войны в случае отказа Запада от переговоров

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:09
Политика
Лукашенко заявил о риске войны в случае отказа Запада от переговоров
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Минск, 9 августа. Западные государства должны сесть за стол переговоров. В случае отказа может возникнуть риск войны, указал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом лидер государства заявил в ходе «Большого разговора с президентом». Он уверен, что лидерам западных государств необходимо обсудить сложившуюся в мире ситуацию.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что выборы главы страны в 2020 году могли быть перенесены. Этот вопрос обсуждался. Однако такое решение противоречило бы нормам закона, пояснил президент.

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