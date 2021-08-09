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Серия наводнений обрушилась на Судан в сезон дождей
Судан
Серия наводнений обрушилась на Судан в сезон дождей
Prt Scr youtube.com  /  Il Sole 24 ORE

Хартум, 9 августа. Профильный комитет при Министерстве ирригации Судана подтвердил превышение допустимого уровня воды в реках на северо-востоке страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В настоящее время город Атбара пострадал сильнее, чем другие населенные пункты региона. Центральные улицы оказались затоплены. Высота водной стихии достигает 50 см.

Хартум также терпит бедствие из-за вышедшей из берегов реки Нил. Местная администрация уже приняла необходимые меры для отвода воды.

С начала сезона дождей в 8 из 18 штатов Судана от неблагоприятных погодных условий пострадали около 12 000 человек. Число жертв увеличилось до 24. Причиной смерти стало поражение током и гибель под обломками зданий.

Серия наводнений обрушилась на Судан в сезон дождей
Prt Scr youtube.com  /  Il Sole 24 ORE

Более 800 домов полностью разрушены и 4400 — повреждены. Тысячи семей оказались без крова.

Правительство приступило к формированию и доставке гумпомощи в пострадавшие от наводнения регионы. Для этих целей задействованы транспортные грузовики армии государства.

Несмотря на подготовку к борьбе со стихией, перед началом сезона дождей местные власти терпят неудачу. В августе город Аль-Фау в штате Гедареф практически полностью ушел под воду. По словам мэра населенного пункта Али Абдуллы, затоплены 1800 акров сельскохозяйственных угодий и погибло около 1300 голов крупнорогатого скота.

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