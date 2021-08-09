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Судьи по художественной гимнастике в случае признания их вины отделаются по минимуму
Спорт
Судьи по художественной гимнастике в случае признания их вины отделаются по минимуму
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA/AFLO

Четыре судьи, которых обвиняют в необъективности при выставлении оценок на Олимпиаде в Токио, могут избежать строгого наказания. Олимпийский комитет России опубликовал их фамилии. Это Наталья Еремина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Ариэль Миланесио (Аргентина) и Ориан Сутер (Швейцария). Среди них только один арбитр из страны, где художественная гимнастика действительно сильная, и то благодаря наследию Советского Союза. Как выяснил ФАН, современным международным спортивным правом не предусмотрены серьезные наказания за явный подлог.

«Они могут получить дисквалификацию, вплоть до пожизненной, лишение квалификационных категорий, в определенных случаях возможен денежный штраф. Что касается уголовной ответственности — она у нас персональная. В случае выявления уголовного состава в правонарушении они обязаны будут понести уголовную ответственность. А для этого нужна политическая воля и активная работа правоохранительных органов. Поскольку судьи из разных стран, возможно подключение правоохранительных органов — как международных, так и национальных — соответствующих стран», — поясняет Сергей Алексеев, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву.

Пожизненная дисквалификация и лишение категорий вряд ли так уж страшны для людей, в чьих странах художественная гимнастика слабо развита. Штраф денежный маловероятен, даже если удастся доказать сговор, что крайне сложно с учетом того, что правоохранительные органы Японии вряд ли будут серьезно этим заниматься. На то нужна политическая воля, которой явно не будет, да и вряд ли дело рассмотрят в странах, где живут судьи.

Напомним, российских гимнасток во время скандала на Олимпийских играх в Токио поддержали жители многих стран. Никто не может понять, как получилось так, что спортсменка, допустившая грубую ошибку в финале в виде потери предмета, смогла обыграть участницу соревнований, выполнившую свою программу безукоризненно.

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