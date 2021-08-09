Новое масштабное граффити появится в столице Марий Эл

Йошкар-Ола, 9 августа. Новое масштабное граффити нарисуют в Йошкар-Оле. Его создаст известный в Марий Эл уличный художник Илья Белов.

Работа появится на стене дома в рамках фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа (ПФО) «ФормArt». Эскиз под названием «На качелях», набравший 69 баллов, вошел в число победителей отборочного этапа окружного общественного проекта.

В этом году тему «ФормArt» обозначили как «Взгляд в будущее». Фестиваль стрит-арта посвятили науке и технологиям. Мероприятие проводится при поддержке полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, пишет МедиаПоток.

Ранее стало известно о планах властей Ялты украсить город яркими граффити. На стенах домов предлагают разместить работы студии крымского художника Владислава Подопригоры.