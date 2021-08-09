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Мосгорсуд одобрил решение о снятии с выборов в Госдуму Льва Шлосберга

  /   Обновлено: 09 августа 2021 15:02
Политика
Мосгорсуд одобрил решение о снятии с выборов в Госдуму Льва Шлосберга
youtube.com

Москва, 9 августа. Кандидатура «яблочника» Льва Шлосберга, баллотировавшегося на выборы в Госдуму, снята по решению Московского городского суда.

Дело Шлосберга было рассмотрено Мосгорсудом после подачи административного иска от представителя партии «Зеленые». Лично кандидат в депутаты на заседании не присутствовал — его интересы представлял юрист. «Яблочник» избирался в Госдуму от одномандатного избирательного округа №207.

Ранее кандидатуры Льва Шлосберга и его однопартийца Николая Кузьмина попытался снять с местных выборов псковский ТИК. Поводом для отстранения стала связь кандидатов от партии «Яблоко» с экстремистскими организациями. Однако вскоре их восстановили, аргументировав тем, что решение Мосгорсуда об экстремистских организациях еще не вступило в силу.

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