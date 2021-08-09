Наталья Сенчукова объяснила, чем будет полезна Буланова в ЗакСе Петербурга

Советская и российская певица, жена солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина Наталья Сенчукова в беседе с корреспондентом ФАН призналась, что опыт Татьяны Булановой будет полезен людям и Законодательному собранию Петербурга.

Заслуженная артистка России баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Главная инициатива партии — «Ленинградская надбавка» для пенсионеров.

«Инициатива, конечно, хорошая. Нужно заботиться о взрослых людях, они всю жизнь работали и могут получать побольше. Таню мы любим, не может сказать про нее ничего плохого. Она хороший человек. Она же не пошла в 25 лет баллотироваться. Татьяна уже прожила насыщенную жизнь, поверьте, у нас, артистов, очень насыщенная жизнь. Мы общаемся с разными людьми из разных городов и видим, как живут другие люди», — прокомментировала Сенчукова.

Также артистка призналась, что не против выдвижения Татьяны Булановой в Законодательное собрание Петербурга, отметив, что она достойный человек.

«Мне не нравится, когда в политику идут 30-летние, которые еще не набрались опыта и жизни не видели. А Татьяна — человек, прошедший большой жизненный путь», — добавила собеседница ФАН.

Известная исполнительная ранее заявила, что разочарована действиями чиновников, которые вставляют палки в колеса политической партии «Родина». В Петербурге не разрешили разместить тысячи баннеров и плакатов партии. Чтобы восстановить справедливость, артистка записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. Глава Центризбиркома ответила на открытое обращение Татьяны Булановой и пообещала направить в Петербург представителей ЦИК, чтобы они на месте собрали информацию для полноты и объективности картины.