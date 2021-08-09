Астрологи составили топ самых ревнивых мужчин по знаку зодиака

Москва, 9 августа. Подозрительность и гиперопека присуща некоторым знакам зодиака от природы. Астрологи составили топ знаков, представители которых отличаются особой ревностью.

На первом месте Скорпионы. Мужчины этого знака зодиака очень властные, осторожные и подозрительные. Ревность является их неотъемлемой частью. Заигрывать со спутницей Скорпиона — плохая затея, которая может обернуться неприятностью.

Ревность и маниакальная подозрительность представителей этого знака проявляется в чрезмерной опеке и контроле над партнершей. При малейшем подозрении Скорпионы начнут проверять свою спутницу жизни, вплоть до лайков в социальных сетях. Могут выставить ультиматум.

На втором месте топа Стрельцы. Мужчины, рожденные под этим созвездием достаточно скрытны и могут долго не показывать своей ревности. Однако не перестанут следить за своей половинкой, страдая молча. Сами Стрельцы чаще склонны к моногамии и преданы партнершам, поэтому мучаются, подозревая измену.

Овны расположились на третьем месте рейтинга. Представители этого знака жуткие собственники, при этом они чрезмерно эмоциональны. Их ревность имеет долгоиграющий характер. Они могут длительное время копить обиду и боль, но рано или поздно происходит взрыв. Ревность для Овнов равно любовь, поэтому они бурно реагируют на любое посягательство на их территорию, даже если это только подозрение.

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