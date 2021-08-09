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ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к диверсионной войне против СССР
Общество
ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к диверсионной войне против СССР
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 9 августа. Япония планировала проводить диверсии в случае войны с СССР, говорится в рассекреченной документации.

ФСБ выложила в свободный доступ архивные материалы, касающиеся подготовки диверсий во время Второй мировой войны. Записи содержат материалы с заседания Центрального комитета обороны Японии 10 июня 1942 года. На ней присутствовал командующий Квантунской армией Умэдзу Есидзиро.

«Нам нужно подумать также и о диверсии с применением ядов. Можно, например, заманив пять-шесть человек противника, накормить их отравленными пирожками или отравить колодец», — предложил один из участников встречи.

Прозвучало предложение готовить диверсантов еще в мирное время для лучшей эффективности в условиях войны. В дальнейшем на заседании была тема обоснования применения ядов. Такой подход предполагалось оправдывать «борьбой любыми методами с вражескими десантниками». В официальных документах отравляющие вещества вовсе не должны были упоминаться.

Минобороны России ранее заявило о готовности построить на Курильских островах более 50 военных объектов. Также ВМС США приступили к крупномасштабным учениям. Одной из целей указывается «недопущение захвата японских островов Сенкаку», передает RT.

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япония ссср фсб война
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