Артиллеристы ЦВО примут участие в учениях в Кемеровской области

Новосибирск, 9 августа. Военнослужащие Центрального военного округа готовятся к учениям в Сибири, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Внимание будет уделено совершенствованию профессиональной выучки, освоению новых способов ведения боевых действий. Во время тренировок будет применен опыт, полученный в ходе современных вооруженных конфликтов. С бойцами планируется провести занятия по специальной, тактической и технической подготовке.

На маневрах применят такие вооружения, как самоходные установки «Мста-Б», «Малка», гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», говорится в сообщении ЦВО.

Российские мотострелки ранее в рамках учений «СИБУ/Взаимодействие — 2021» с китайскими силами провели стрельбы из танков производства КНР. Также морпехи Северного флота провели оборонительные маневры, передает RT.