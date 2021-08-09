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Артиллеристы ЦВО примут участие в учениях в Кемеровской области

  /   Обновлено: 09 августа 2021 14:41
Армия
Артиллеристы ЦВО примут участие в учениях в Кемеровской области
Global Look Press  /  MOD Russia

Новосибирск, 9 августа. Военнослужащие Центрального военного округа готовятся к учениям в Сибири, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Внимание будет уделено совершенствованию профессиональной выучки, освоению новых способов ведения боевых действий. Во время тренировок будет применен опыт, полученный в ходе современных вооруженных конфликтов. С бойцами планируется провести занятия по специальной, тактической и технической подготовке.

На маневрах применят такие вооружения, как самоходные установки «Мста-Б», «Малка», гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», говорится в сообщении ЦВО.

Российские мотострелки ранее в рамках учений «СИБУ/Взаимодействие — 2021» с китайскими силами провели стрельбы из танков производства КНР. Также морпехи Северного флота провели оборонительные маневры, передает RT.

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