Певица МакSим опубликовала первый пост после госпитализации

Москва, 9 августа. Певица МакSим, попавшая в больницу в середине июня, вышла на связь с поклонниками впервые после госпитализации. Артистка опубликовала пост в Instagram.

Предыдущий пост на странице исполнительницы появился 15 июня. Тогда она писала, что находится в больнице с пневмонией. Через несколько дней после публикации этого поста МакSим ввели в искусственную кому. Пришедшей в себя знаменитости было трудно поверить, что она провела без сознания более 1,5 месяца.

«Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня», — написала звезда.

Певица поблагодарила за поддержку всех, кто переживал за нее, а также выразила признательность врачам. По словам МакSим, она пока еще очень слаба, а при попытках ходить самостоятельно у нее начинаются сильные головокружения.

Артистка надеется в скором времени оказаться дома и обнять близких. Врачи пока запрещают исполнительнице напрягать легкие, поэтому петь ей нельзя.

«Но я благодарна всем вам, врачам и Господу богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — подытожила МакSим.

Знаменитость уже переводят из реанимации в обычную палату. Прогнозов о сроках выписки звездной пациентки врачи пока не делают.