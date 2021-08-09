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Россияне назвали главные факторы для выбора места в вагоне поезда
Общество
Россияне назвали главные факторы для выбора места в вагоне поезда
Народные новости  /  Наталья Агеенко

Москва, 9 августа. Аналитики сервиса «Туту.ру» выяснили, на что обращают внимание россияне при выборе места в вагоне поезда.

Самым важным фактором при покупке билета оказался выбор верхней или нижней полки, на этот момент обращают внимание 27% россиян. Почти четверть опрошенных призналась, что обращает внимание на заполненность мест по соседству.

Приобрести место в вагоне по ходу движения поезда стараются 13% респондентов. Столько же опрошенных обращают внимание на расположение полки — в купе или на «боковушке». Каждый десятый выбирает себе место поближе к розетке или подальше от туалета. Порядка 4% пассажиров российских поездов назвали наличие столика важным фактором при покупке билета. Еще 1% старается купить место поближе к проводнику.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин посоветовал путешественникам отправляться в отпуск за границу в конце августа. По его словам, в это время все стремятся вернуться домой к началу учебного года, поэтому цены на билеты из России будут дешеветь.

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