Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 15:05
15:04
Политика
Лукашенко заявил о риске войны в случае отказа Запада от переговоров
15:04
США
Годовщина гибели Хиросимы и Нагасаки: почему Япония не требует извинений
15:02
Общество
Шперов призвал запрещать въезд в РФ за антироссийские высказывания в соцсетях
15:01
Общество
Имя убитого в Грозном священника появилось на мемориальном комплексе в Кирове
15:00
Происшествия
Суд арестовал стендап-комика Мирзализаде на 10 суток
15:00
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина анонсировала грандиозное шоу к юбилею «Русской песни»
15:00
Общество
Возмутительная дискриминация: режиссер «Ментов» пожелал успеха Булановой в ЗакСе
15:00
Общество
Эфир: Как новая компьютерная игра научит россиян противостоять киберпреступникам
14:59
Политика
Лукашенко назвал британцев американскими прихвостнями после сообщений о санкциях
14:56
Экономика
Российские банки стали чаще одобрять кредиты в торговых точках
Все новости

Сотрудник таможни в Выборге подозревается в получении крупной взятки
Происшествия
Сотрудник таможни в Выборге подозревается в получении крупной взятки
pixabay.com  /  Capri23auto

Санкт-Петербург, 9 августа. Правоохранители задержали главного инспектора Выборгской таможни по подозрению в получении взятки в размере 870 тыс. рублей.

По версии следствия, сотрудник ведомства в период с мая 2019 по январь 2020 года получил 870 тысяч рублей от предпринимателей, которые провозили из Финляндии электронную аппаратуру. В обмен на деньги подозреваемый пренебрег некоторыми правилами перевозки и помог коммерсантам избежать таможенных платежей, рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначен ряд следственных мероприятий для установления обстоятельств преступления, а также всех причастных к нему лиц.

Ранее таможня Подмосковья изъяла более 1,1 тонн смеси с психотропным веществом в крупной партии полиграфической краски из Эстонии, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Сотрудник таможни в Выборге подозревается в получении крупной взятки
таможня выборг задержание взятка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru