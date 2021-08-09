Сотрудник таможни в Выборге подозревается в получении крупной взятки

Санкт-Петербург, 9 августа. Правоохранители задержали главного инспектора Выборгской таможни по подозрению в получении взятки в размере 870 тыс. рублей.

По версии следствия, сотрудник ведомства в период с мая 2019 по январь 2020 года получил 870 тысяч рублей от предпринимателей, которые провозили из Финляндии электронную аппаратуру. В обмен на деньги подозреваемый пренебрег некоторыми правилами перевозки и помог коммерсантам избежать таможенных платежей, рассказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначен ряд следственных мероприятий для установления обстоятельств преступления, а также всех причастных к нему лиц.

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