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Российский предприниматель Гуцериев попал под антибелорусские санкции Великобритании

  /   Обновлено: 09 августа 2021 14:44
Политика
Российский предприниматель Гуцериев попал под антибелорусские санкции Великобритании
wikipedia.org  /  Пресс-служба ОАО НК &quot;РуссНефть&quot; / CC BY-SA 3.0

Минск, 9 августа. Власти Великобритании наложили санкции на российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Лондон приписывает ему деятельную поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Фамилия Гуцериева появилась в списке подвергнутых персональным санкциям лиц, обновленном после введения очередных ограничений против Белоруссии. Российскому бизнесмену, как и Лукашенко, приписывают систематические нарушения прав человека и подавление демократических процессов ради личной выгоды.

Объявление об очередных санкциях Лондона против Минска было сделано в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проводимого в формате прямой линии белорусским лидером. Во время беседы с представителями прессы Александр Лукашенко ответил на вопрос о международных ограничениях и предупредил Вашингтон и Брюссель об обратном эффекте санкционных «топоров и вил».

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санкции великобритания белоруссия лукашенко михаил гуцериев
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