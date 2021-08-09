Российский предприниматель Гуцериев попал под антибелорусские санкции Великобритании

Минск, 9 августа. Власти Великобритании наложили санкции на российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Лондон приписывает ему деятельную поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Фамилия Гуцериева появилась в списке подвергнутых персональным санкциям лиц, обновленном после введения очередных ограничений против Белоруссии. Российскому бизнесмену, как и Лукашенко, приписывают систематические нарушения прав человека и подавление демократических процессов ради личной выгоды.

Объявление об очередных санкциях Лондона против Минска было сделано в ходе мероприятия «Большой разговор с президентом», проводимого в формате прямой линии белорусским лидером. Во время беседы с представителями прессы Александр Лукашенко ответил на вопрос о международных ограничениях и предупредил Вашингтон и Брюссель об обратном эффекте санкционных «топоров и вил».