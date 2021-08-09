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Кабмин РФ подготовил проект развития водородной энергетики
Экономика
Кабмин РФ подготовил проект развития водородной энергетики
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 августа. Документ описывает пути создания экспортно ориентированного производства на территории Российской Федерации.

Процесс разработки проекта подытожил премьер-министр России Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами он рассказал, какую задачу выполняет данная концепция.

«Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране», — приводит его слова ТАСС.

Программа предполагает поэтапную реализацию. Начальный этап продлится в течение ближайших 3,5 лет. За это время будут подготовлены соответствующие кадры, реализованы первые проекты и их прототипы.

Данная сфера имеет высокий потенциал, из-за чего к технологии все чаще обращаются не только в России, но и в Евросоюзе. Она может дополнительно быть поддержана в свете пропаганды «зеленых» источников энергии.

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